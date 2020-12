FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:1: FCB dank Lewandowski-Doppelpack zurück in der Erfolgsspur

Mit ein paar Problemen, aber den Lösungen namens Robert Lewandowski und Manuel Neuer ist der FC Bayern zurück in die Erfolgsspur gekehrt. Am 12. Spieltag behauptete sich das Team von Hansi Flick in der heimischen Allianz Arena mit 2:1 (1:1) gegen den bis dahin ungeschlagenen VfL Wolfsburg und verschaffte sich dadurch eine ordentliche Ausgangslage vor dem Topspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Die Münchner liegen nun weiter einen Zähler (27) hinter den Leverkusenern (28), die im Parallelspiel den 1. FC Köln mit 4:0 (2:0) abfertigten, und können am Samstag aus eigener Kraft die Tabellenspitze zurückerobern.

Der Rekordmeister musste gegen die Wölfe neben dem schon länger außer Gefecht gesetzten Kimmich auch ohne dessen Mittelfeldpartner Goretzka auskommen. Der Nationalspieler klagte nach dem 1:1 gegen Union Berlin über muskuläre Probleme und schaffte es nicht in den Kader. Flick stellte daher sein bewährtes 4-3-3-System auf ein äußerst offensives ausgerichtetes 4-1-4-1 um.

Tolisso spielte als einziger Sechser, vor ihm agierten mit Müller, Sane, Gnabry und Coman gleich vier offensive Mittelfeldspieler, die Stoßstürmer Lewandowski unterstützten. Darüber hinaus nahm Flick noch eine überraschende Umstellung in seiner Viererkette vor: Anstelle von Pavard verteidigte Süle hinten rechts.

Bei den Gästen hingegen baute Coach Glasner auf Kontinuität: Pongracic ersetzte Brooks, ansonsten blieben die Wölfe im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Frankfurt unverändert. Das galt auch für ihre forsche, körperbetonte Spielweise, die ihnen die frühe Führung bescherte. Der weit zurückgezogene Sane bekam an der rechten Strafraumkante den Ball nicht weg, ehe Baku ihn wegspitzelte, raus auf Mbabu legte und dessen scharfe Hereingabe den freien Philipp fand, der mühelos einnetze (5.).

Eine schnelle Reaktion der Bayern ließ trotz des einen oder anderen Torchancenansatzes auf sich warten. Die Flick-Elf präsentierte sich - wie jüngst schon in Berlin - über weite Strecken winterpausenreif.

Das Experiment "Volle Kraft voraus" fruchtete nicht wie erhofft, weil die Wolfsburger geschlossen verteidigten und die Münchner dafür im letzten Drittel nur selten die nötige Dynamik mitbrachten. Zudem ließ die Rückwärtsbewegung nach Ballverlust einmal mehr zu wünschen übrig, was gegen die schnell umschaltenden Gäste alles andere als ungefährlich war. Da zusätzlich auch noch Linksverteidiger Hernandez oft sehr weit aufrückte und Tolisso sich dadurch meist in die hintere Kette fallen musste, glich Flicks Mittelfeld in einigen Situationen einem Hühnerhaufen.

Die Bayern konnten aber einmal mehr von Glück sprechen, mit Lewandowski einen verlässlichen Torgaranten in Reihen zu haben, der nicht viele Chancen benötigt. Kurz vor der Halbzeitpause per Kopf nach Vorlage Coman (45.+1) und kurz danach per Rechtsschuss nach Vorlage Boateng (50.) drehte der Pole das Spiel zugunsten der Hausherren. Mindestens genauso wichtig war aber Kapitän Neuer, der fünf Minuten vor dem regulären Spielende den knappen, aufgrund des Wolfsburgers Leistungsabfalls in Durchgang zwei aber verdienten Arbeitssieg mit einer Weltklasse-Parade gegen den eingewechselten Bialek festhielt.

FC Bayern München: Die nächsten fünf Pflichtspiele

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 19.12.2020 18.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen Auswärts 03.01.2021 18.00 Uhr Bundesliga Mainz 05 Heim 08.01.2021 20.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach Auswärts 13.01.2021 20.45 Uhr DFB-Pokal Holstein Kiel Auswärts 16.01.2021 noch unbekannt Bundesliga SC Freiburg Heim

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Hernandez - Tolisso (70. Roca) - Sane (90. Douglas Costa), Müller, Gnabry (70. Musiala), Coman - Lewandowski

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Pongracic (79. Guilavogui), Roussillon (86. Otavio) - Schlager, Arnold - Baku (70. Bialek), Philipp (86. Ginczek), Brekalo (70. Joao Victor) - Weghorst

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Philipp (5.), 1:1 Lewandowski (45.+1), 2:1 Lewandowski (50.)

Erstmals seit 1981 beendet der FC Bayern ein komplettes Kalenderjahr im heimischen Stadion ungeschlagen.

Der FC Bayern geriet in jedem der letzten sechs Bundesliga-Spiele in Rückstand, das war den Münchnern zuvor letztmals in der Saison 2008/09 unter Jürgen Klinsmann passiert.

Coman baute seinen eigens aufgestellten Rekord aus: Er ist der erste Spieler seit detaillierter Datenerfassung 2004/05, der fünf Bundesliga-Tore des FC Bayern in Folge vorbereitete.

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

At Bayern they have Robert Lewangoalski! Mit seinem Doppelpack (Tore Nummer 250 und 251 in der Bundesliga) hatte der Angreifer einen maßgeblichen Anteil am achten Liga-Sieg 2020/21.

Der Flop des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern München)

Wieder ein gebrauchter Abend für den Bayern-Neuzugang, der sich zwar bemüht zeigte, vorne jedoch wenig zustande brachte (kein Schuss aufs Tor) und hinten einmal entscheidend (kurz vor dem 1:1) den Ball verlor.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Ohne Fehl und Tadel. Die Gelben Karten für Arnold (34.), Gnabry (69.) und Sane (84.) berechtigt, ansonsten leitete der 43 Jahre alte Unparteiische aus Baden-Württemberg eine überwiegend faire Begegnung.