Bundesliga - Stimmen und Reaktionen zum 12. Spieltag - Bayern-Keeper Neuer: "Muss ungewohnt viel halten"

Manuel Neuer hatte nach dem 2:1-Sieg über Wolfsburg eine kleine Spitze für seine Vorderleute übrig. Sein Trainer Hansi Flick adelte dagegen ihn und Robert Lewandowski. Außerdem zeigte sich Schalke-Trainer Manuel Baum angefressen nach der erneuten Niederlage. SPOX fasst die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Mittwochsspielen des 12. Spieltags zusammen (Quellen: Sky und Pressekonferenzen).

Hier gibt es die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Dienstagsspielen des 12. Spieltags.

Manuel Baum (Trainer Schalke 04): "Wir sind natürlich unfassbar enttäuscht, wir haben gegen Freiburger verloren, die auch nicht den besten Tag hatten. In der Offensive vor dem Tor waren wir einfach zu harmlos, wir haben so gut wie gar nichts zu Stande gebracht. Dann kriegen wir ein Tor, dass so nicht passieren darf. Danach ist bei uns nicht mehr allzu viel zusammengelaufen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Schalke hat versucht, sein Tor zu verteidigen über eine gute Ordnung und Disziplin. Wir hatten in der ersten Halbzeit wenig Torchancen, aber wir haben auch nichts zugelassen. Am Ende war es ein verdienter Sieg, es war lange sehr taktisch, sehr umkämpft. Ich bin sehr froh, dass wir die Ruhe und die Ordnung hatten, um 2:0 zu gewinnen. Das war eine reife Leistung."

Hansi Flick (Trainer Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben gewonnen, das ist das entscheidende. Wir haben uns nach dem 0:1 zurückgekämpft. Wir haben uns dagegen gestemmt, wir wollten einen Sieg, weil es ein gutes Zeichen ist. Von daher bin ich zufrieden. Wir wollen nun in Leverkusen ein tolles, sehr erfolgreiches 2020 möglichst mit einem Dreier abschließen."

... über Lewandowski und Neuer: "Sie haben eine wahnsinnige Qualität, deswegen waren wir letzte Saison auch so erfolgreich. Jetzt hoffen wir mal, dass sie morgen ihre Auszeichnungen erhalten, die haben sie sich mehr als verdient."

Manuel Neuer (FC Bayern): "Es ist schon richtig, dass ich ungewohnt viel halten muss. Dennoch ist es mein Job, es ist meine Aufgabe. Keiner macht das extra bei uns, es fehlen manchmal die Kleinigkeiten. Man muss sagen, dass wir teilweise aber auch sensationelle Tore kassieren, wie das heute."

Robert Lewandowski (FC Bayern): "Ich freue mich sehr, dass ich heute zweimal treffen konnte und dass wir drei Punkte holen konnten. Die letzte Zeit ist nicht ganz einfach für uns, aber wir haben jetzt erstmal nur noch ein Spiel und dann eine kurze Pause. Wir müssen Gas geben, egal wie gut Leverkusen drauf ist."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war ein sehr guter Auftritt von uns, mit der Leistung bin ich einverstanden. Wir hatten das gut im Griff, auch wenn Bayern mehr Ballbesitz hatte. Leider hat Manuel Neuer wieder gezeigt, dass es schwierig ist, gegen ihn zu treffen."

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg): "Was soll ich groß sagen? Er (Manuel Neuer) ist einfach der Beste. Ich denke, dass wir so viel Chancen gehabt haben, zeigt, dass wir sehr gut gespielt haben."

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Während Flicks Experiment mit gleich drei Flügelspielern nur bedingt aufgeht, tut sich Lewandowski an seinem Lieblingsgegner gütlich. Die FCB-Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Beim Gegentor chancenlos, musste danach erst wieder in der 54. gegen Philipp eingreifen. Spielerisch ein paar ungewohnte Unsicherheiten, dann aber eine Glanztat in der Schlussphase gegen Bialek. Note: 2,5. © getty 3/15 JEROME BOATENG: Nahm bei Ballbesitz den zentralen Part in einer Dreierkette ein, die stand gerade zu Beginn mehrfach nicht gut. Danach aber weitgehend souverän, tolles direktes Zuspiel auf Lewandowski vor dem 2:1. Note: 3. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: Gab in der Dreierkette teilweise fast einen improvisierten Rechtsverteidiger und traute sich anfangs mehr nach vorn als sonst. Im Eins-gegen-eins kaum zu überwinden, als letzter Mann mehrfach siegreich (75 Prozent Zweikämpfe). Note: 2,5. © getty 5/15 DAVID ALABA: Zumeist unauffällig links neben Boateng, führte gerade mal zwei Zweikämpfe im ganzen Spiel. Fälschte Philipps Schuss in letzter Sekunde ab (29.), in Halbzeit zwei resultierte aus seinem Fehler aber eine gute Wolfsburger Chance. Note: 3,5. © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Auf links teilweise sehr weit vorgeschoben, was aber offensiv nicht viel bewirkte und defensiv für ein Ungleichgewicht sorgte. In Halbzeit zwei konservativer unterwegs, im Zweikampf gewohnt giftig (71 Prozent). Note: 3. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Einziger Sechser, ließ sich auch mal fallen. Bei Ballverlust einzige Absicherung, alle Löcher konnte er gerade in der Anfangsphase nicht stopfen. Auch er steigerte sich im Spielverlauf, aber: nur 30 Prozent Zweikampfquote. Note: 3,5. © getty 8/15 SERGE GNABRY: Nahm von den drei offensiven Flügelspielern den zentralsten Part ein und war dann auch der unauffälligste. In Halbzeit eins beim Abschluss geblockt (18.), grätschte eine gute Flanke dann vorbei (53.). Nicht sein Abend. Note: 4. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Hatte seine besten Szenen in der Anfangsphase, als er einen Kopfball nicht drücken konnte (10.) und Lewandowski gut bediente (17.). Danach aber vor allem durch seine lautstarken Ansagen auffällig. Note: 3,5. © getty 10/15 LEROY SANE: Klärte beim Gegentor schwach im eigenen Strafraum zum Gegner, defensiv oft links hinten gefordert. Zeigte ein paar gute Ansätze und kam offensiv mehrfach in Tempo-Aktionen. Trotzdem klappte wenig, viele Ballverluste. Note: 4. © getty 11/15 KINGSLEY COMAN: Nach engagierter Anfangsphase lange nicht wirklich im Spiel, zeigte dann aber mit der Vorlage zum Ausgleich seine überragende Form - sein fünfter Assist in Folge. Auch danach für Wolfsburg ganz schwer zu stellen. Note: 2,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Eine schlechte erste Hälfte mit viel Gemecker, es klappte ganz wenig - bis er dann doch eiskalt zuschlug. Das 2:1 machte er gegen seinen Lieblingsgegner mit der Selbstverständlichkeit eines Torjägers. Musste viel einstecken. Note: 2. © getty 13/15 MARC ROCA (ab 70.): Übernahm für den lädierten Tolisso den Part vor der Abwehr. Konnte nicht verhindern, dass Wolfsburg in der Schlussphase zu mehreren Chancen kam, gewann keinen Zweikampf. Note: 4. © getty 14/15 JAMAL MUSIALA (ab 70.): Auch er half mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. 100 Prozent Passquote, aber keine auffälligen Aktionen. Note: 3,5. © getty 15/15 DOUGLAS COSTA (ab 90.): Seine Einwechslung nahm noch ein bisschen Zeit von der Uhr. Keine Bewertung.

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich habe ein ansprechendes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Bis zum Tor haben wir gefühlt gar nichts zugelassen. Wir haben sehr intensiv gespielt. Diese Niederlage ist nicht verdient für uns."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Solche Spiele sind zäh. Am Ende sind es aber diese wichtigen Punkte, die man sammeln muss. Wir haben ein bisschen Abstand auf den Vierten. Das ist sehr wertvoll. Das gibt uns den Fokus, oben dran zu bleiben."

... das Tor: "Der Angriff zum Tor war klasse herausgespielt, wunderbar zwischen die Linien und mit viel Tiefe. So hatten wir es zur Halbzeit auch besprochen. Danach war die Partie auf einem seifigen Rasen weiterhin chancenarm."

... Justin Kluivert: "Justin hat einen Schlag auf die Wade bekommen, wodurch er nicht mehr rund laufen konnte. Dementsprechend mussten wir ihn wieder runternehmen, um kein Risiko einzugehen."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Man hat gesehen, warum Leverkusen auf Platz eins in der Tabelle steht, weil sie einfach herausragend spielen zurzeit. Der Gegner hat uns so gut wie keine Möglichkeit gegeben, ins Spiel zu finden. Leverkusen ist momentan eine andere Kragenweite. Mit unglaublichem Speed, Dynamik und Freude. Da haben wir nicht die Mittel und nicht die Antwort gefunden. Das muss ich anerkennen, das war wirklich top von Leverkusen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin sehr zufrieden, wie wir gespielt haben. Es war sehr viel Energie in der Mannschaft. Natürlich geht es leichter, wenn man dort steht, wo wir stehen. Es war ein super Spiel mit super Toren."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Es war eine bittere Niederlage, die sicher auch nicht verdient war. Dafür haben wir zu viel investiert. Wir haben uns in alles reingeworfen und hatten vor dem 0:1 eine ähnlich gute Chance durch Fabian Klos. Wir müssen zusehen, dass wir uns jetzt ganz schnell regenerieren."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Die drei Punkte waren ganz wichtig für uns. Es war ein Arbeitssieg. Wir haben die Bielefelder früh unter Druck gesetzt, aber der letzte Pass hat oft gefehlt."

Bundesliga-Tabelle nach dem 12. Spieltag