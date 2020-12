FC Bayern: Javi Martinez gegen RB Leipzig verletzt ausgewechselt - Personalsorgen werden größer

Die Personalsorgen beim FC Bayern München werden größer und größer: Im Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend musste Javi Martinez bereits nach 25 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Mittelfeldroutinier hatte augenscheinlich Probleme in der Leistengegend und konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam der 17 Jahre alte Jamal Musiala in die Partie, der nur fünf Minuten später den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Martinez hatte sich bereits beim 3:1 über den VfB Stuttgart in der Vorwoche eine Blessur zugezogen, stand jedoch anschließend in der Champions League gegen Atletico Madrid in der Startelf.

Eine genaue Diagnose und Ausfallzeit des Spaniers ist noch nicht bekannt. Sollte Martinez länger pausieren müssen, würde das die Personalsorgen des deutschen Rekordmeisters nur noch vergrößern.

Gegen RB Leipzig fehlte beispielsweise der angeschlagene Lucas Hernandez gänzlich im Kader, obwohl auch der Franzose gegen Atletico am Dienstagabend zur Anfangsformation gehörte. "Gegen Bremen ist er aufs Gesaß gefallen und hatte Einblutungen. Er hat immer noch das eine oder andere Problemchen", sagte Bayern-Trainer Flick: "Es ist wichtig, dass wir ihn schützen."+

FC Bayern: Alphonso Davies wieder im Mannschaftstraining

Während der Verzicht auf Hernandez jedoch nur eine Schonungsmaßnahme von Flick war, werden Alphonso Davies und Joshua Kimmich weiterhin schmerzlich vermisst. Davies kehrte vergangene Woche nach einem Bänderriss im Sprunggelenk, den er sich Ende Oktober zugezogen hatte, ins Mannschaftstraining zurück.

Kimmich startete nach seiner Meniskus-OP zuletzt mit ersten Laufeinheiten und Übungen am Ball, wird den Bayern jedoch wohl in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Dazu fehlt aktuell auch Corentin Tolisso mit einer Muskelverletzung.