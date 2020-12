Bundesliga - Stimmen und Reaktionen zum 10. Spieltag: "Zum Glück haben wir noch den Mouki"

Borussia Dortmund ist bei Eintracht Frankfurt nicht über ein Remis hinausgekommen, Arminia Bielefeld beendete einen Negativlauf, der VfL Wolfsburg ist weiter ungeschlagen. Was sagen die Protagonisten?

Die Stimmen zum 8. Spieltag der Bundesliga im Überblick (Quellen: Sky, DAZN, Pressekonferenzen).

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit habe ich eine gute Eintracht-Mannschaft gesehen, die höher als 1:0 hätte führen müssen. Das war eine der besten Halbzeiten der Saison. Nach der Pause haben wir es kaum noch geschafft für Entlastung zu sorgen, wobei Dortmund auch nicht so viele klare Chancen hatte. Ich denke, dass das 1:1 letztlich in Ordnung geht. Mit einem Punkt gegen einen Champions-League-Achtelfinalisten können wir zufrieden sein."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Am Ende können wir zufrieden sein. Wir wollen immer gewinnen, aber unsere erste Halbzeit war nicht gut. Die zweite Halbzeit war viel besser, da hätten wir auch gewinnen können. Da hatten wir viel mehr Intensität und Bewegung. Es hat etwas zum Sieg gefehlt, aber nicht viel. Ich bin immer okay mit einem Punkt. In Augsburg oder gegen Köln wäre ich mit einem Punkt froh gewesen. Wir können nicht immer 3:0 oder 4:0 gewinnen."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Frankfurt hat sehr stark und aggressiv gespielt und uns wehgetan. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Klar können wir am Ende auch gewinnen, aber ich denke, das 1:1 geht in Ordnung."

Roman Bürki (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "In der ersten Halbzeit sind wir nicht wirklich ins Spiel gekommen. Nach der Pause haben wir uns gesteigert. Mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht noch gewonnen."

... den Ausfall von Erling Haaland: "Natürlich fehlt uns das. Wir haben auch unter der Woche gegen Lazio (1:1; Anm. d. Red.) einen klassischen Mittelstürmer vermisst. Zum Glück haben wir noch den Mouki (Youssoufa Moukoko; Anm. d. Red.)."

Erik Durm (Eintracht Frankfurt): "Es war ein sehr anstrengendes Spiel. Wir sind zufrieden, vor allem in der ersten Halbzeit war es sehr ordentlich von uns."

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt, das ist keine Laufkundschaft. In der zweiten Halbzeit hat man ihre Qualität gesehen. Wir können mit dem Ergebnis gut leben."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war ein hoch intensives Spiel. Wir haben alles reingeworfen. Gegen einen Champions-League-Teilnehmer hatten wir 22 Torschüsse, wir hatten vier oder fünf Riesenchancen. Damit bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis aber wie so oft in dieser Saison nicht. Wir haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Grundsätzlich kann ich mit dem Punkt gut leben. Hintenraus war es ein unglaublich offenes Spiel. Beide hätten das entscheidende Tor schießen können. Insgesamt wollten wir mehr. Hut ab vor Freiburg, es war wie immer ein schweres Spiel hier. Wir haben am Mittwoch ein Endspiel vor der Brust. Auf das freuen wir uns alle."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Ein großes Lob an meine Mannschaft. Sie hat sehr viel Einsatzbereitschaft gezeigt und ist in der ersten Halbzeit fußballerisch stark aufgetreten. Ich hatte das Gefühl, dass wir das Spiel ganz auf unsere Seite ziehen können. In der zweiten Halbzeit hat uns der Gegner Schwierigkeiten bereitet mit mehr Tempo und Verlagerungen. Unter dem Strich ein sehr verdientes Unentschieden."

Oliver Glasner (VfL Wolfsburg): "Wir wissen nicht genau, was wir mit dem Punkt anfangen sollen. Mit einer konsequenteren Defensivleistung in der ersten Halbzeit wäre ein Sieg möglich gewesen. Wir haben in der zweiten Halbzeit so agiert, wie wir das von Beginn an wollten. Dominant, griffig, nichts mehr zugelassen. Wenn du in Köln zweimal zurückkommst und das zehnte Spiel ungeschlagen bist, dann kann man die Kirch auch mal im Dorf lassen."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Zuallererst sind wir froh über die drei Punkte. Wir haben zweimal zugeschlagen. Diese Effektivität war der Grund, warum wir die drei Punkte hier behalten haben. Jetzt ist pure Erleichterung zu spüren."

Jan-Moritz Lichte (Trainer FSV Mainz 05): "Es ist ein bitteres Ergebnis. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben zwei Großchancen beim Stand von 0:0. Wenn wir die machen, haben wir ein anderes Spiel. Wir kommen entschlossen aus der Kabine, hätten trotzdem noch zu besseren Chancen kommen können."