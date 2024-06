FC Bayern München, News und Gerüchte: Harry Kane stellt Rekordmarke auf - Zeit beim FCB hinterließ bei Yann Sommer Spuren

FC Bayern München, News: Harry Kane stellt bei EM eine Rekordmarke auf

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane hat mit seinem Tor für England im zweiten EM-Gruppenspiel der Three Lions gegen Dänemark am Donnerstag eine Rekordmarke aufgestellt.

Kane ist nun der europäische Spieler, der bei den vier jüngsten großen Turnieren (EM 2024, WM 2022, EM 2021 und WM 2018) die meisten Tore erzielt hat. Der Engländer steht bei diesen Turnieren nun bei 13 Treffern.

Allerdings reichte Kanes Tor den Three Lions gegen Dänemark nicht zum Sieg, stattdessen endete die Partie 1:1. Für England ist der Einzug ins Achtelfinale der EM 2024 damit noch nicht perfekt. Im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien kommenden Dienstag benötigen Kane und Co. noch zumindest einen Punkt, um in jedem Fall auf der sicheren Seite zu sein.