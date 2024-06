FC Bayern: Kommt ein Angreifer vom FC Barcelona zum Schnäppchenpreis?

Marc Guiu: Zwei Profi-Tore und eine wichtige Rolle bei Barça Atlètic

Guiu gab im vergangenen Oktober sein Debüt für Barça gegen Athletic Bilbao und schoss gleich das 1:0-Siegtor für die Katalanen. Danach kam er aber nur noch selten zum Zug. Bei zwei Einwechslungen in der Champions League traf er erneut einmal.

Auf einen Kurzeinsatz und ein enttäuschendes Startelf-Spiel im Februar und März 2024 folgte zunächst der Schritt zurück zur zweiten Mannschaft, wo Guiu in der Rückrunde drei Tore und zwei Vorlagen in neun Einsätzen sammelte. In den Aufstiegs-Playoffs war er zuletzt nochmal richtig wichtig, sammelte im Halbfinale gegen UD Ibiza im Hin- und Rückspiel nochmal zwei Tore und zwei Vorlagen.

Nachdem das Final-Hinspiel in den Aufstiegs-Playoffs gegen den FC Córdoba mit 1:1 endete, geht es für Guiu und Co. am Sonntagabend (23. Juni, 21 Uhr) im Rückspiel bei Córdoba um alles.

Vorher ist wohl auch auf keinen Fall eine Entscheidung bezüglich eines Transfers zu erwarten. Derzeit wird auch noch von keiner Tendenz Guius berichtet, ob Barça, Chelsea oder die Bayern sich die größten Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen dürfen.