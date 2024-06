FC Bayern München, News und Gerüchte: "Habe ein paar Insider" - lockt Leroy Sané etwa Brajan Gruda zum FCB?

© Getty

FC Bayern München, News und Gerücht: Lockt Leroy Sané Brajan Gruda zum FCB?

Die Gerüchte, dass der FC Bayern München Interesse an Brajan Gruda hat, halten sich hartnäckig. Nun hat ausgerechnet FCB-Profi Leroy Sané diese wieder angeheizt. Im Lager der Nationalmannschaft sprach der Linksfuß über den Mainzer. "Ich habe ein paar Insider, aber die erzähle ich jetzt hier nicht", sagte Sané und fing an zu lachen: "Am wichtigsten ist, dass er genug Spielpraxis bekommt, dass er sich weiter zeigen kann, dass er sich in Ruhe entwickeln kann."

Gruda habe "überragend gespielt in der letzten Saison. Natürlich ist er noch sehr jung und man kann da vielleicht auch ein bisschen was ankreiden, aber die Art und Weise, wie er Fußball spielt - davon haben wir nicht sehr viele Spieler. Das begeistert mich", ergänzte der Bayern-Star. Lob gab es auch von Thomas Müller, der den 20-Jährigen "bemerkenswert gut" findet.

Gruda hat bei den Nullfünfern noch einen Vertrag bis 2026. "Natürlich beschäftigt man sich mit dem Thema", sagte er zu seiner Zukunft am Dienstag: "Mein Berater klärt alles." Sein Fokus liege aber auf der EM. Interessant: Der Mainzer scheint durchaus auch die eine oder andere emotionale Verbindung zum FC Bayern zu haben. Vor dem Testspiel gegen die Ukraine ließ sich Gruda mit Bastian Schweinsteiger ablichten.

"Es war so, dass ich Leroy gesagt habe, dass da vorne Schweini steht", meinte der Offensivspieler später laut der Bild: "Leroy hat dann Thomas (Müller, Anm. d. Red.) gleich erzählt, dass ich ein Foto mit Schweini machen will." Der wiederum habe seinen ehemaligen Teamkollegen gleich gerufen und es kam zum Foto. "Ein bisschen aufgeregt war ich schon", sagte Gruda, der auch über seine Favoriten im Weltfußball sprach: "Robben ist neben Messi mein Lieblingsspieler. Ich habe viel Bundesliga und Bayern geguckt. Robben kam mit dem linken Fuß von der rechten Seite, ich habe es geliebt, wie er gespielt hat."

Zwar ist es zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation, doch die Puzzleteile passen zusammen. Vielleicht wandelt Gruda eines Tages beim FC Bayern auf Robbens Spuren.