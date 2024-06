DFB-Team – Noten und Einzelkritiken vom Testspiel gegen Griechenland: Neuer patzt schon wieder – Offensive wirkungslos

© getty

Deutschland - Griechenland, Noten: Einwechselspieler

Leroy Sané (ab der 46. für Wirtz): Seine Einwechslung machte sich direkt bezahlt. Zwar sah es zunächst so aus, als könne er dem Spiel kaum einen Impuls geben, beim Ausgleich hatte er mit seinem Tiefenlauf aber genau die richtige Idee. Legte klug auf Havertz quer. In der Folge sehr engagiert, verteidigte einmal im Vollsprint nach hinten, eroberte so den Ball und schaltete schnell in die Offensive um, wo er nur per Foul gestoppt werden konnte (79.). Note: 2.

David Raum (ab der 46. für Mittelstädt): War direkt aktiver im Spiel nach vorn und wurde mehrfach von seinen Kollegen bedient. Bewegte sich dennoch zwischen guten und weniger guten Aktionen. Note: 3,5.

Pascal Groß (ab der 69. für Andrich): Erledigte seinen Job und gliederte sich in das Spiel ein. Bis kurz vor dem Ende sah es so aus, als wäre es ein schlichter, unauffälliger Auftritt gewesen, doch dann entschied sich Groß dazu, ein herausragendes Tor zu erzielen und so zum Matchwinner zu werden. Note: 2.

Nico Schlotterbeck (ab der 69. für Rüdiger): War direkt in einer Kontersituation der Griechen gefordert und verteidigte das sehr schlau. Mutiger Abschluss in der 81. Minute. Hatte zu wenig Zeit, um sich richtig zu beweisen, zeigte aber dennoch, dass er eine Alternative sein kann. Note: 3.

Niclas Füllkrug (ab der 69. für Gündogan): Fand überhaupt keine Anbindung an das Spiel. Vorne wartete er vergeblich auf Flanken, im Kombinationsspiel agierte er fehlerhaft. Tiefpunkt: ein Seitenwechsel, der ihm komplett abrutscht und ins Seitenaus fliegt. Note: 4,5.

Benjamin Henrichs (ab der 69. für Kimmich): Blieb zunächst unauffällig, traute sich dann in der Schlussphase etwas mehr. Seine Flanken blieben wirkungslos, ein Fernschuss klatschte an den griechischen Querbalken. Note: 3,5.