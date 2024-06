FC Bayern München, News und Gerüchte: Sorgen um Dayot Upamecano - Interesse an Spanier abgekühlt?

Dayot Upamecano vom FC Bayern München wurde beim 3:0-Sieg der französischen Nationalmannschaft gegen Luxemburg zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. Das Interesse an Martin Zubimendi von Real Sociedad San Sebastian ist offenbar abgekühlt. Der FC Bayern will in der kommenden Transferphase wohl vorzugsweise Soforthilfen statt Perspektivspieler verpflichten. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

