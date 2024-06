"Großes Interesse": FC Bayern München will offenbar portugiesischen Nationalspieler verpflichten

Laut des Medienberichts zeige der FCB "großes Interesse" an dem Flügelstürmer des FC Porto. Auch die Bundesligarivalen BVB und RB Leipzig sowie der FC Chelsea und Atlético Madrid werden als Interessenten genannt.

Conceicao spielte in der Jugend für Belenenses, Sporting CP und Padroense, ehe er 2018 in die Porto-Nachwuchsakademie wechselte. 2021 schaffte er den Sprung in den Profikader. 2022 wechselte er für fünf Millionen Euro Ablöse zu Ajax, ein Jahr später kehrte er auf Leihbasis zu den Dragoes zurück.

Für 10,5 Millionen Euro verpflichtete ihn Porto in diesem Sommer fix. Der Vertrag des Angreifers läuft bis 2029 und beinhaltet eine Ausstiegsklausel: Für die fixe Ablöse von 30 Millionen Euro kann er bis Mitte Juli wechseln. Anschließend werden 45 Millionen Euro fällig.

Conceicao (zwei A-Länderspiele) ist der Sohn des scheidenden Porto-Trainers Sergio Conceicao, der im Dress der portugiesischen Nationalelf Deutschland bei der EM 2004 drei Tore einschenkte.