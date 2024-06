Durchbruch beim FC Bayern München vorhergesagt: "Bryan Zaragoza wird noch explodieren"

Von den 15 möglichen Bundesliga-Spielen für den FC Bayern in der Rückrunde machte Zaragoza nur sieben. Er stand zweimal überhaupt nicht im Kader von Trainer Thomas Tuchel, beginnen durfte er nur am vorletzten Spieltag beim 2:0 gegen Wolfsburg, als Tuchel nach dem Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid viel rotierte.

Für die Königsklasse hatten die Bayern den Spanier gemeldet, doch in der K.-o.-Phase blieb er in den sechs Partien der Münchner ohne Einsatzminute.