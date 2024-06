FC Bayern München, News und Gerüchte: Verkaufskandidat? Matthijs de Ligt reagiert

© getty

FC Bayern München, News: Matthijs de Ligt reagiert auf Medienberichte

Ein Bericht der Sport Bild, wonach man beim FC Bayern den Niederländer Matthijs de Ligt intern zum Verkaufskandidaten in der Innenverteidigung auserkoren habe, hatte vor zwei Tagen vor Aufsehen gesorgt. Nun hat sich der Oranje-Star selbst zu Wort gemeldet.

Auf einer Pressekonferenz seiner Nationalmannschaft sagte de Ligt am Donnerstag zu den Gerüchten: "Es ist jetzt nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Ich spiele jetzt die EM und denke nicht darüber nach. Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin froh über die letzten beiden Jahre bei Bayern. Nach der EM werden wir sehen, was passiert."

Kontakt zum neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany habe es noch nicht gegeben: "Aber das ist auch normal während der EM."

Der 24-Jährige hat bei den Bayern noch Vertrag bis 2027 und war in der Innenverteidigung eigentlich einer der konstanteren Akteure. Aber weil er zu den Großverdienern gehört und Dayot Upamecano im Spielaufbau stärker eingeschätzt werde, könne er bei einem entsprechenden Angebot gehen.

Upamecano selbst wurde am Rande der französischen Nationalmannschaft ebenfalls zur abgelaufenen Bayern-Saison befragt. "Am Ende war es ein bisschen kompliziert, aber ich habe immer eine gute Einstellung behalten, auch wenn ich weniger gespielt habe", erklärte der 25-Jährige. Bleibt er bei den Bayern? "Am Ende der EM werden wir sehen, was mit den Bayern passiert".