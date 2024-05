Vincent Kompany stand offenbar von Beginn an auf der Liste des FC Bayern München - das sprach gegen Hansi Flick

FC Bayern München kurz vor Vollzug bei Vincent Kompany

Darüber hinaus hätte Kompany mit seinem Charakter überzeugt, dahingehend legte laut Rummenigge auch Pep Guardiola für seinen Ex-Schützling die Hand ins Feuer.Auch seien schon erste Kaderbaustellen mit dem 38-Jährigen besprochen worden.

Die Verkündung von Kompanys Anstellung ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Ablöse, die Bayern an den FC Burnley überweisen muss, soll zwischen zehn und zwölf Millionen Euro betragen. Laut der Sport Bild soll er noch am Mittwoch in München landen.