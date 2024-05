Trainersuche offiziell beendet: Vincent Kompany neuer Coach des FC Bayern München

FC Bayern München: Trainersuche endlich beendet

Für die Bayern endet damit eine lange Suche nach einem neuen Trainer. In den vergangenen Wochen hatten unter anderem Meistercoach Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Bundestrainer Julian Nagelsmann und Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick einen Job an der Säbener Straße abgelehnt. Auch klappte es nicht, Tuchel von einer Weiterbeschäftigung zu überzeugen.

Mit Kompany bekommen die Bayern einen Trainer, der für seine offensive und attraktive Spielidee bekannt ist. Nach einer durchaus erfolgreichen Zeit beim RSC Anderlecht führte er Burnley zurück in die Premier League.

Nur ein Jahr später stieg der einstige Innenverteidiger des Hamburger SV und von Manchester City (89 Länderspiele für Belgien) mit seinem Team aber wieder ab. Nur 24 Punkte holte Burnley in der abgelaufenen Spielzeit. Während des Abstiegskampfs sah sich der 38-Jährige Kritik ausgesetzt, wonach er zu unflexibel und stur agiert habe.

Nun hat Kompany die schwere Aufgabe vor sich, die erfolgsverwöhnten Münchner nach der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren zurück in die Spur zu führen. Am Ende der kommenden Spielzeit steht außerdem das Champions-League-Finale in der Allianz Arena an.