"... und dann wird es offiziell sein": Karl-Heinz Rummenigge bestätigt Vincent Kompany als neuen Trainer des FC Bayern München

"Unser Vorstand hat sich für Vincent Kompany als neuen Cheftrainer entschieden. Wir sind dabei, die letzten Details zu vervollständigen, und dann wird es offiziell sein", sagte Rummenigge am Dienstag bei Sky Italia.

"Pep Guardiola hat uns auch bei Kompany geholfen, er hat Vincent als talentierten Trainer sehr gelobt", verriet der ehemalige Vorstandsvorsitzende: "Pep kennt Vincent gut und seine Meinung wurde sehr geschätzt." Der Niederländer war unter Guardiola als Spieler Kapitän bei Manchester City.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge fehlt lediglich noch Unterschrift des Belgiers.

Am Rande des DFB-Trainingslagers in Thüringen hatte sich zuvor auch Thomas Müller zur Trainercausa der Münchner geäußert. "Falls es wirklich stimmt, bin ich froh, dass wir endlich einen Trainer haben und wir mit den Planungen starten können", sagte das Bayern-Urgestein auf einer Pressekonferenz am Dienstag.