FC Bayern München, News und Gerüchte: Real Madrid angeblich mit Alphonso Davies einig, Thomas Müller schwärmt von Brajan Gruda

FC Bayern München, News: Thomas Müller schwärmt vom Mainzer Brajan Gruda

Thomas Müller hat im Lager der deutschen Nationalmannschaft vom Mainzer Brajan Gruda geschwärmt, an dem der FC Bayern angeblich interessiert ist. "Wenn man ihn beobachtet, sieht man, dass er etwas Besonderes hat", sagte Müller über den 19-Jährigen, der gemeinsam mit dem Gladbacher Rocco Reitz von Bundestrainer Julian Nagelsmann eingeladen wurde, ohne zum deutschen EM-Kader zu gehören.

Müller hatte sich bereits nach dem Bundesliga-Spiel am achten Spieltag von Gruda beeindruckt gezeigt und mit dem Youngster sein Trikot getauscht. "Ich dachte, er sei bemerkenswert gut", meinte Müller und sah sich nun in seinem Eindruck bestätigt: "Ich habe nichts anderes erwartet", ergänzte er.

An Gruda sind angeblich einige Top-Klubs interessiert, darunter auch Bayern München und Bayer Leverkusen. Die Mainzer wollen angeblich 50 Millionen Euro Ablöse für Gruda haben, der in 28 Bundesliga-Duellen in der vergangenen Saison auf vier Tore und drei Assists kam.