FC Bayern München, News und Gerüchte: Transfer von Premier-League-Star hat offenbar "oberste Priorität"

© getty

FC Bayern, News: Lothar Matthäus kritisiert "Chaos" bei der Trainersuche

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den FC Bayern München für seine nicht enden wollende Trainersuche scharf kritisiert. Die mögliche Rolle rückwärts bei Thomas Tuchel sei bezeichnend.

"Ich respektiere Thomas Tuchel und seine Qualitäten. Aber auf ihm wurde herumgetrampelt, speziell wie zuletzt von Uli Hoeneß. Nun darüber nachzudenken, ihn doch weiter zu behalten zeigt, welche Unstimmigkeiten es im Verein gibt und welches Chaos dort herrscht. Nach außen gibt der FC Bayern ein sehr fragwürdiges Bild ab", sagte Matthäus gegenüber der Bild.

Der Weltmeister von 1990 ergänzte: "Aus Sicht von Thomas Tuchel sage ich: Einen Verbleib bei Bayern hat er nicht nötig. Zumal ich denke, dass der Stachel bei ihm nach wie vor tief sitzt. Er hätte zudem andere Optionen, bei Top-Vereinen in Europa zu arbeiten."

Damit spielte Matthäus auf die öffentliche Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß an Tuchel an, der diesen damit nach eigener Aussage in seiner "Trainer-Ehre verletzt" hatte.