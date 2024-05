Es wäre ein sinnvoller Gesichtsverlust: Kommentar zu einer möglichen Weiterbeschäftigung von Thomas Tuchel beim FC Bayern München

© getty

FC Bayern: Was eine Tuchel-Kehrtwende für die Spieler bedeuten würde

Sollte sich Tuchel tatsächlich zu einer Weiterbeschäftigung bewegen lassen, würde der Trainer konkrete Zusagen in Sachen Transfers und Kader-Umbau verlangen, er wäre mächtiger als bisher. Sicher ist eine Bereitschaft Tuchels zu einer Kehrtwende übrigens keineswegs. Er müsste den Bossen verzeihen und sich gleichzeitig damit abfinden, Lückenbüßer und nur die fünfte Wahl zu sein. Er müsste sich mit Hoeneß arrangieren, der seine "Trainer-Ehre" verletzt hat. Und er müsste die Möglichkeit auf etwaige spannende Angebote aus der Premier League (FC Chelsea, Manchester United) ausschlagen.

Problematisch wäre ein Tuchel-Verbleib unterdessen für einige Führungsspieler, vor allem Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Bei beiden konnte sich der Trainer schon vergangenen Sommer eine Trennung vorstellen, beide zählte er seitdem in unterschiedlicher Hinsicht an. Der öffentlich formulierte Wunsch nach einer "Holding Six", Kimmichs Versetzung nach rechts hinten, Goretzkas Bankplatz beim Halbfinal-Rückspiel in Madrid. Tuchels Kader-Umbau würde wohl genau hier im Mittelfeldzentrum beginnen.

Und sich in der Innenverteidigung fortsetzen? Obwohl Matthijs de Ligt in der Rückrunde stabil ablieferte, gilt Tuchel wegen dessen Spieleröffnung nicht unbedingt als Fan. Die fehleranfälligen Dayot Upamecano und Min-Jae Kim kritisierte er öffentlich. Im Winter hoffte Tuchel auf eine Verpflichtung von Ronald Araujo. Nicht erfreut über eine mögliche Kehrtwende wäre wohl auch Mathys Tel, der sich im Laufe der Saison mehr Spielzeit erhofft hatte. Nach der angekündigten Tuchel-Trennung meldete sich sein Berater durchaus vielsagend zu Wort, nur wenige Tage später verlängerte Tel mit Aussicht auf einen neuen Trainer vorzeitig bis 2029.