FC Bayern München, News und Gerüchte: Anzeichen verdichten sich! FCB schielt wohl auf Amadou Onana vom FC Everton

FC Bayern München, Gerücht: Manuel Neuer offenbar gegen FC Arsenal wieder fit

Manuel Neuer musste nach seiner Verletzung, die er sich im Kreise der deutschen Nationalmannschaft zuzog, zuletzt beim 0:2 gegen den BVB pausieren. Dasselbe könnte auch am kommenden Wochenende im Duell gegen den 1. FC Heidenheim passieren.

Laut Bild würde Neuer gerne gegen den Aufsteiger auflaufen, will aber kein unnötiges Risiko eingehen. Sein Ziel sei es, in der Woche darauf am nächsten Dienstag in der Champions League gegen den FC Arsenal wieder im Kasten des FC Bayern zu stehen.