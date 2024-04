Uli Hoeneß legt im Zoff mit Thomas Tuchel nach: "Wild entschlossen, meine Meinung deutlicher zu machen"

Tuchel würde zu schnell die Entwicklung junger Spieler aufgeben und sich stattdessen dann auf dem Transfermarkt nach Alternativen umsehen. "Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen", sei die Einstellung des FCB-Trainers. Hoeneß erachtet diesen Weg als falsch: "Ich meine, man sollte hart an ihnen arbeiten und ihnen Selbstvertrauen geben."

Tuchel reagierte Tags darauf, am Rande des Spiels der Münchner gegen Eintracht Frankfurt, auf die Aussagen des 72-Jährige. Er sei "ein bisschen in meiner Trainer-Ehre verletzt", betonte er am Sky-Mikrofon. Hoeneß habe zu "100 Prozent" etwas falsch verstanden, erklärte der Bayern-Trainer mit deutlichen Worten: "Das ist natürlich so meilenweit an der Realität vorbei, dass es schon fast gar kein... Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll."