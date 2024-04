"Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?" - Ralf Rangnick reagiert auf das Interesse des FC Bayern München

"Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München, darüber habe ich auch den ÖFB informiert", erklärte Rangnick im Interview mit der österreichischen Ausgabe des Portals 90minuten und betonte: "Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Mein Fokus liegt auf der österreichischen Nationalmannschaft. Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen."

Dieser Moment käme laut Rangnick, "wenn die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?"

Rangnick hatte sich in den vergangenen Tagen als Top-Kandidat beim FC Bayern herauskristalliert. Unter anderem hatten Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Unai Emery (Aston Villa) und Bundestrainer Julian Nagelsmann dem deutschen Rekordmeister zuvor jeweils eine Absage erteilt.

Zunächst will Rangnick mit Österreich aber eine erfolgreiche Europameisterschaft im Sommer spielen. "Wir wollen diese Mannschaft so optimal wie möglich betreuen - und so gut wie möglich abschneiden. Ich habe ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Team. Es wird nicht deshalb besser spielen, nur weil ich sage: Ich bin noch definitiv die nächsten vier Jahre hier", sagte er.