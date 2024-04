"Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München gehen": Wird "Besserwisser" Ralf Rangnick vom Antagonisten des FC Bayern zum Retter in der Not?

© getty

Ralf Rangnick: Vom "Besserwisser" zum "tollen Mann" – und jetzt zum FCB?

Ende Juni 2012 übernahm Rangnick als Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg, war darüber hinaus aber auch für die Entwicklung von RB Leipzig zuständig. Seine Zuständigkeitsbereiche veränderten sich zukünftig immer mal wieder, fokussierten sich aber immer mehr auf Deutschland. 2016 gelang es ihm und RB Leipzig, die Bayern sportlich zu ärgern.

Im November übernahm man die Tabellenspitze. Grund genug für Hoeneß, auf der Jahreshauptversammlung der Münchner wieder in den Angriffsmodus zu schalten: "Wir haben neben Dortmund einen zweiten Feind, den wir jetzt endlich wieder attackieren können."

Hoeneß ruderte später zurück, revidierte den Ausdruck "Feind". Ohnehin schien sich das Verhältnis zwischen beiden in der Folge wieder etwas zu bessern. So sehr, dass der FC Bayern bereits 2019 großes Interesse an einer Zusammenarbeit gehabt haben soll.

"Der Kontakt zu Rangnick lief immer über Karl-Heinz Rummenigge. Es hätte etwas mit Rangnick werden können, wenn wir 2019 das Pokalfinale gegen Leipzig verloren hätten", erklärte Hoeneß im Februar 2023 im Interview mit der LVZ: "Rangnick war hinterher nicht umsonst so sauer. Der hat gewusst oder wenigstens geahnt: Wenn ich heute gewinne, bin ich am Montag Trainer von Bayern München."

Und weiter: "Ich hatte auch nach der Beurlaubung von Niko Kovac das Gefühl, dass Karl-Heinz Rangnick will. Hasan Salihamidzic und ich haben uns für Hansi Flick ausgesprochen." Laut der Bild kam es auch deshalb nicht anders, weil sich Spieler des FCB damals gegen eine Verpflichtung von Rangnick ausgesprochen hätten. Der landete später bei Manchester United, hätte aber laut dem ehemaligen Bayern-Präsidenten auch beim FC Everton oder der AC Mailand landen können.

Einen kleinen Seitenhieb hatte Hoeneß dennoch übrig - allerdings mit den nettesten Worten, die er bisher vermutlich über ihn fand: "Merkwürdig, dass ein so toller Mann wie Rangnick nicht genau weiß, was er will." Vom Besserwisser zum tollen Mann – immerhin.

Jetzt wissen offenbar beide Seiten, was sie wollen. Eine Zusammenarbeit bahnt sich an. An einer vermeintlichen Fehde mit Hoeneß wird es wohl eher nicht scheitern. Zumal, das berichteten mehrere Medien zuletzt übereinstimmend, mit Rummenigge immer noch ein großer Befürworter vorhanden ist, dessen Wort viel Gewicht hat.