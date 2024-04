FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Tuchel ist wohl offen für einen Verbleib beim FCB

© getty

FC Bayern München, News: Josip Stanisic "fester Bestandteil" in FCB-Plänen

Josip Stanisic wird wohl in der kommenden Saison zum FC Bayern München zurückkehren. Zumindest deutet der Spieler das selbst an.

Im Interview mit Sky sagte der Verteidiger: "In die Pläne bin ich jetzt nicht involviert, aber ich habe schon ein paar Gespräche geführt. Da hieß es schon, dass ich fester Bestandteil bin." Sein Kopf sei aber weiterhin in Leverkusen "und das wird auch so bleiben bis zum Ende der Saison".

Stanisic wird mit Leverkusen die Meisterschale in Empfang nehmen und hat in Europa League und DFB-Pokal zwei weitere Chancen auf Titel. Mit seinem Tor am Wochenende gegen den BVB hat der 24-Jährige die Chancen der Mannschaft von Xabi Alonso auf eine ungeschlagene Bundesliga-Saison gewahrt. Das wäre Rekord.