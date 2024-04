Vollzug noch in dieser Woche? Ralf Rangnick jetzt wohl Favorit beim FC Bayern München

In München habe man intensiv über den Fußball-Trainer und Funktionär gesprochen und festgestellt, dass dieser "altersmilde" geworden sei. Mit einem guten Scouting-Team an seiner Seite, so der vermeintliche Tenor, könne die Zusammenarbeit erfolgreich werden. Vor allem Karl-Heinz Rummenigge soll zudem ein großer Befürworter der Verpflichtung sein, während er bei Julian Nagelsmann eher kritisch war.

Sollte der Deal mit Rangnick scheitern, soll mit Roberto De Zerbi ein weiterer Kandidat auf der Liste gute Karten auf den Bayern-Job haben. Allerdings sei die geschätzte Ablösesumme von rund 14 Millionen Euro ebenso ein Argument gegen ihn wie der Trainerstab von acht Personen, den er mit an die Isar bringen würde.

Rangnick würde demnach einen deutlich kleineren Staff mit nach München bringen. Mit einer Entscheidung dürfte bald zu rechnen sein. Schließlich kündigte Eberl an, dass er sich zeitnah Vollzug wünsche.