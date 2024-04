FC Bayern München, News und Gerüchte: Jamal Musiala soll Top-Transferziel von Manchester City sein - FCB erklärt ihn aber wohl für unverkäuflich

© getty

FC Bayern, News: Siegtor von Joshua Kimmich bricht 20 Jahre alten Champions-League-Rekord

Das Siegtor von Joshua Kimmich für den FC Bayern im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Arsenal (1:0) bedeutete einen Rekordtreffer im Viertelfinale der Königsklasse.

Kimmich markierte mit seinem Kopfballtreffer in der zweiten Halbzeit das 31. Tor im Viertelfinale dieser Saison. So viele Treffer gab es in der Königsklasse in der Runde der letzten acht Mannschaften noch nie.

Der bisherige Bestwert lag bei 30 Toren, die in den Paarungen des Viertelfinales in der Saison 2003/04 gefallen waren. In jener Saison hieß es unter anderem in der Endabrechnung zwischen der AS Monaco und Real Madrid 5:5. Chelsea bezwang Arsenal mit 3:2 und der spätere Sieger FC Porto warf Olympique Lyon mit 4:2 aus dem Wettbewerb. Dazu gesellte sich das legendäre 5:4 von Deportivo La Coruña gegen Milan.

In der laufenden Saison waren das 6:4 von PSG über den FC Barcelona und Borussia Dortmunds Erfolg gegen Atlético Madrid (5:4) wahre Torgaranten. Zwischen Bayern und Arsenal fielen fünf Treffer (3:2) und auch beim Gigantenduell zwischen Real Madrid und Manchester City (4:4) gab es Tore am Fließband.

Seit Mittwochabend stehen die Partien des Halbfinals fest: Der FC Bayern bekommt es mit Real zu tun, der BVB mit Paris Saint-Germain. Die Hinspiele steigen am 30. April und am 1. Mai. Eine Woche später, am 7. und 8. Mai, gehen die Rückspiele über die Bühne. Danach ist klar, welche beiden Teams am 1. Juni das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion bestreiten.