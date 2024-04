FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Tuchel erreicht als FCB-Trainer deutschen Meilenstein - Manuel Neuer schwärmt von Atmosphäre in der Allianz Arena

© getty

FC Bayern, News: Mathys Tel wärmt sich mit Balljungen auf

Stürmer Mathys Tel hat am Rande des gestrigen CL-Sieges des FC Bayern gegen Arsenal mit einer netten Aktion auf sich aufmerksam gemacht.

Der 18-Jährige war nach der Halbzeitpause von Trainer Thomas Tuchel zum Aufwärmen geschickt worden. Als in der 50. Spielminute dann die Kamera auf ihn gerichtet ist, ist zu erkennen, dass sich Tel zusammen mit einem Balljungen warmspielt. Beide jonglieren den Ball dabei mehrmals hin und her.

Eingewechselt wurde der Stürmer schlussendlich jedoch nicht. Tuchel entschied sich in der Schlussphase für defensivere Optionen - so kamen nur noch Min-Jae Kim und Dayot Upamecano in die Partie.