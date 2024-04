Dieser Sieg gehört Thomas Tuchel: Kommentar zum Einzug des FC Bayern München ins Halbfinale der Champions League

Julian Nagelsmann würde sich in den nächsten "fünf, sechs, sieben Tagen" entscheiden. Julian Nagelsmann würde "nicht nur" mit dem FC Bayern Gespräche führen. Julian Nagelsmann hier, Julian Nagelsmann dort.

Just während Bayerns Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal, während des bis dato wichtigsten Spiels der Saison, erschienen Stimmen von Nagelsmanns Berater Volker Struth. In einem Podcast äußerte er sich ergiebig über die Zukunft seines Klienten, die ihn womöglich in seine Vergangenheit München führen wird.

Nagelsmanns Nachfolger (und womöglich auch Vorgänger) feierte unterdessen unbeirrt seinen wohl größten Triumph als Trainer des FC Bayern. In eben jenem bis dato wichtigsten Spiel der Saison coachte Tuchel seine Mannschaft zum Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Trotz seines bevorstehenden Abschieds, trotz der Nachfolger-Spekulationen, trotz der Verletzungsmisere. Verdientermaßen. Gegen eine der besten Mannschaften der besten Liga der Welt. Dank klugen personellen und taktischen Entscheidungen.

Dieses Weiterkommen des FC Bayern gegen Arsenal ist zuallererst ein Sieg des Thomas Tuchel. Präsident Herbert Hainer lobte den Trainer anschließend für eine "taktische Meisterleistung", laut Leon Goretzka habe Tuchel "genau das richtige Konzept gefunden". Derartige Huldigungen sind in dieser komplizierten Gemengelage um den Trainer nicht selbstverständlich. Das macht sie umso bemerkenswerter.