FC Bayern München trennt sich wohl von Salihamidzic und Kahn

Die Zeit von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Rekordmeister Bayern München ist abgelaufen. Das berichteten kicker und Bild übereinstimmend nach dem 2:1 (1:0) der Münchner beim 1. FC Köln, gleichbedeutend mit dem Gewinn der elften deutschen Meisterschaft des FC Bayern in Folge.

Rekordnationalspieler und FC-Bayern-Insider Lothar Matthäus sagte bei Sky, auf die Thematik angesprochen: "Das ist so. Sie sind mit verantwortlich für diese komplizierte Saison und die Transfers. Sie haben ihren Job so gut gemacht wie sie konnten, aber nicht bayernlike. Deswegen kam es jetzt zu diesen Trennungen. Dass es jetzt so schnell öffentlich wird, überrascht mich doch."

Offiziell ist die Trennung von den beiden Verantwortungsträgern noch nicht. Klar ist jedoch, dass der Aufsichtsrat des FC Bayern München am Dienstag, 30. Mai, zu einer Sitzung zusammenkommen wird, in der es auch um die beiden Personalien gehen sollte. Formell kann nur der Aufsichtsrat die beiden Vorstände abberufen.

Mehr dazu in Kürze.