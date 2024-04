FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei Klauseln im neuen Vertrag von Alexander Nübel

© getty

FC Bayern, Gerücht: Zwei Klauseln im neuen Vertrag von Alexander Nübel

Alexander Nübel hat in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängert. In der neuen Übereinkunft ist festgehalten, dass der Keeper auch in den kommenden beiden Spielzeiten - also bis 2026 - an den VfB Stuttgart verliehen wird, mit dem er in der nächsten Saison aller Voraussicht nach in der Champions League antreten wird.

Wie Sky berichtet, sind in dem Vertrag allerdings auch zwei spannende Klauseln enthalten: So können die Bayern bereits im Sommer 2025 Nübel zurückbeordern und müssten den VfB dafür nicht finanziell entschädigen. 2025 läuft der Vertrag von Manuel Neuer in München aus. Sollte die langjährige Nummer eins also seine Karriere beenden oder zu einem anderen Klub wechseln, könnte der FCB sofort Nübel als Nachfolger installieren.

Die zweite Klausel beinhaltet eine weitere automatische Vertragsverlängerung von Nübel, sollte ihn der FC Bayern tatsächlich erst 2026 zurückholen. In diesem Fall würde sich die Zusammenarbeit bis 2030 verlängern - und der FCB hätte auf diese Weise für mindestens vier Jahre seine neue Nummer eins an den Klub gebunden.