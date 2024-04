FC Bayern München vs. FC Arsenal: Champions League Viertelfinale Rückspiel heute im Liveticker

© getty

FC Bayern München vs. FC Arsenal: Champions League Viertelfinale Rückspiel heute im TV und Livestream

Wenn Ihr Bayern vs. Arsenal heute live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das tun: DAZN geht ab 20 Uhr mit folgender Besetzung im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream via Website und App live: