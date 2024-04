Die Krönung der Karriere? Das Für und Wider für eine Anstellung von Lucien Favre beim FC Bayern München

© imago images

Lucien Favre: Entscheidungsfreudig oder nicht?

Der Schweizer führte die Fohlen vom Beinahe-Abstieg in die Champions League. Seine Mannschaft erhielt in der erfolgreichen Zeit den Beinamen "Borussia Barcelona", da Favre mit gekonntem Pass- und Positionsspiel, das an Barcas Tiki-Taka unter Pep Guardiola erinnerte, begeisterte.

EXKLUSIV: Lucien Favre im ausführlichen Interview über seine Karriere im Fußball aus dem Jahr 2019

Die Trennung jedoch fiel, nicht ganz untypisch für Favre, der einst bei Hertha BSC einen ähnlich skurrilen Abgang hinlegte, reichlich ungewöhnlich aus. Der heute 66-Jährige schmiss vom einen auf den anderen Tag hin, der damalige Sportdirektor Eberl war überrascht. Seine Versuche, Favre von seiner Demission abzubringen, gingen ins Leere.

Favres Kritikern könnte man dies als Beweis anführen, dass der Trainer also doch nicht entscheidungsunfreudig ist, wie es auf all seinen stets Stationen hieß. Das ist aber wohl nicht einmal die halbe Wahrheit. Schließlich war genau dies häufiger das Problem in der Zusammenarbeit mit Favre und den sportlich Verantwortlichen seiner Klubs.