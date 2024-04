FC Bayern München, News und Gerüchte: Max Eberl beschäftigt sich offenbar mit ehemaligem BVB-Trainer

Der FC Bayern München zieht bei der Trainersuche offenbar eine Interimslösung bis 2025 in Erwägung. In Frage käme dafür neben dem bereits gehandelten Hansi Flick laut kicker auch Lucien Favre. Die Münchner Spieler trafen in Berlin auf Hollywood-Stars. Bayerns Halbfinalgegner in der Champions League, Real Madrid, ist der Meistertitel in Spanien kaum mehr zu nehmen. News und Gerüchte des Tages zum FCB.

