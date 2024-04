Bayern-Boss Max Eberl über die Absage von Julian Nagelsmann: "Der Stachel sitzt zu tief"

© getty

Die Bayern hatten sich im Februar entschieden, nicht mit Thomas Tuchel auf der Bank in die kommende Saison zu gehen. Der Coach muss den Klub nach zwei Jahren verlassen. In der aktuellen Saison dürfen die Bayern nur noch auf den Titel in der Champions League hoffen, in der sie im Halbfinale gegen Real Madrid stehen.

Eberl: "Sind in einer finalen Phase"

Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich seitdem schwierig. Aktuell gilt Ralf Rangnick als Top-Kandidat für den Job in München, doch auch Roberto de Zerbi wird beim FCB gehandelt.

Auf die Frage, wann die Münchner den Tuchel-Nachfolger nun verkünden möchten, sagte Eberl: "Am liebsten Ende April. Und wenn es bisschen länger dauert, dann ist es eben so." Auf konkrete Namen ging er weiterhin nicht ein, verriet jedoch: "Wir sind aber in einer finalen Phase und werden hoffentlich bald etwas verkünden können.“