FC Bayern München, News und Gerüchte: Wirbel um Kieran Trippier! Wechsel zum FCB offenbar weiterhin möglich

FC Bayern München, News: Giovanni Elber kritisiert den FCB

Stürmerlegende Giovanni Elber hat Kritik an seinem ehemaligen Klub FC Bayern München geübt.

Seiner Meinung nach hätte der deutsche Rekordmeister den Kampf um die Schale nicht in eigener Hand. "In dieser Spielzeit ist Bayer einfach besser, was alle neidlos anerkennen müssen", sagte Elber im Gespräch mit der Deichstube und ergänzte: "Die Münchner sind in einer Situation, die für sie relativ ungewohnt und neu ist. Sie müssen auf Fehler der Leverkusener hoffen und in diesen Momenten da sein."

Elber lobte das Team von Trainer Xabi Alonso für dessen "Siegermentalität", "konsequenten Fußball" und Effizienz. "Das legendäre Vizekusen könnte der Vergangenheit angehören. Bayer hat eine reelle Chance, Meister zu werden", sagte er.

Ganz anders die Bayern, die kaum noch Spektakel böten: "Manchmal ist die Qualität nicht so vorhanden wie in den Vorjahren und dann leidet die Attraktivität ein wenig." Dennoch werden die "Punkte trotzdem geholt", betonte Elber: " Und dann gibt es noch einen Harry Kane vorne, der für Highlights sorgt. er Junge ist unheimlich. Er ist sein Geld in jeder Hinsicht wert."

Kane, der für 95 Millionen Euro plus Boni von Tottenham Hotspur an die Isar wechselte, steht nach 24 Pflichtspielen bei 26 Toren, davon 22 in der Bundesliga. Somit fehlen ihm "nur" noch 66 Treffer, um mit Elbers Ausbeute im Bayern-Trikot gleichzuziehen.