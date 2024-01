FC Bayern, News und Gerüchte: Schnelle Entscheidung bei Kieran Trippier wird angepeilt, Cristiano Ronaldo rechnet in der Champions League mit dem FCB

© getty

FC Bayern gegen Werder Bremen heute live: Wer überträgt das Spiel?

Am heutigen Sonntag (21. Januar) trifft der FC Bayern München am 18. Bundesligaspieltag vor heimischer Kulisse auf Werder Bremen. Der Anpfiff in der Allianz Arena ist für 15.30 Uhr angesetzt.

Nach Leverkusens Sieg in Leipzig am Samstag ist es für den Rekordmeister extrem wichtig, drei Punkte einzufahren. So würde man den Rückstand auf den Spitzenreiter wieder auf vier Punkte verkürzen, zudem hat der FCB noch das Nachholspiel gegen Union Berlin am 24. Januar in der Hinterhand.

Übertragen wird Bayern gegen Werder am Sonntag übrigens live und exklusiv bei DAZN. Die Vorberichterstattung beim Streamingdienst beginnt bereits um 14.45 Uhr.

