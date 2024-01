FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Werder Bremen: Guerreiro rechtfertigt Startelfplatz nicht - ein Abwehrspieler als Lichtblick

© getty

FC Bayern - Werder Bremen, Noten: Leroy Sané

Generell nicht so präsent wie zumeist in der Hinrunde, aber immerhin gefährlich. Nach eigenem Ballgewinn (7.) sowie per Fernschuss (23.) hatte Sané die ersten beiden guten Abschlusschancen auf Seiten des FC Bayern. Nach Tuchels Dreifach-Wechsel musste Sané zu seinem offensichtlichen Missfalen in einem Dreierketten-System zunächst den linken Flügelspieler geben, später wechselte er auf rechts. In der 84. scheiterte er mit einem Freistoß knapp. Note: 3,5.