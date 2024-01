Im frühen Sonntagsspiel der Bundesliga stehen sich der FC Bayern München und Werder Bremen gegenüber. Wer kann sich die drei Punkte krallen? Oder werden sie geteilt? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Die Münchner sind Tabellenführer Leverkusen weiterhin auf den Fersen. Drei Spiele in Folge konnte das Team von Trainer Thomas Tuchel nach der bislang einzigen Saisonniederlage beim 1:5 gegen Eintracht Frankfurt einfahren. Heute will der FCB die Serie auf vier Siege vergrößern. Werder spielte in den vergangenen drei Ligaspielen jedes Mal unentschieden.

vor Beginn Das Spiel in der Münchner Allianz Arena wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen.