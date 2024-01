Thomas Tuchel reagiert auf Frust-Reaktion von Leroy Sané bei Niederlage des FC Bayern: "Das hänge ich nicht so hoch"

© getty

Sané sollte nach der Einwechslung von Thomas Müller nach gut einer Stunde von der rechten auf die linke Seite wechseln. Eine Maßnahme, die Sané offensichtlich nicht gut fand, reagierte er darauf doch mit abfälligen Gesten und Kopfschütteln.

Tuchel betonte indes, dass sein Team gegen Werder generell "nicht viel positive Energie ausgelöst" habe. "Das wollen wir jetzt nicht am Leroy und an den zehn Sekunden aufhängen, wo er seinen Unmut äußert. Leroy war frustriert, weil er es anders spielen wollte, auch in der ersten Halbzeit."

Darauf angesprochen, ob Reaktionen wie jene von Sané schlecht für das Mannschaftsklima bei Bayern seien, antwortete Tuchel: "Das ist Teil der Mannschaft, natürlich. Aber es ist nicht das allergrößte Drama."