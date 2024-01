Eric Dier zum FC Bayern München? Thomas Tuchel reagiert schmunzelnd - auch Freund und Neuer äußern sich

Wechselt Eric Dier zum FC Bayern? Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters haben die Gerüchte um einen Transfer des Verteidigers von Tottenham Hotspur nach München mit einem Schmunzeln kommentiert. Konkret wurden nach dem 1:1 im Testspiel beim FC Basel allerdings weder Sportdirektor Christoph Freund noch Trainer Thomas Tuchel.

"Ich kenne den Spieler, aber es gibt aktuell dazu sonst nichts zu sagen", sagte Freund. Er wollte sich "nicht an Spekulationen beteiligen, aber dass wir mit einigen Spielern im Austausch sind und einige Gespräche führen aktuell, das ist Fakt." Tuchel scherzte auf die Frage, wie sich der Name Eric Dier für ihn anhöre: "Englisch. Nichts weiter. Habt ihr schon beim Sportdirektor gebohrt?" Er werde das Thema "natürlich" nicht kommentieren. Kapitän Manuel Neuer sagte: "Der Name klingt auf jeden Fall gut, das steht fest."

Wie mehrere Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, sollen sich die Münchner mit dem 29 Jahre alten Engländer bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Er soll einen Vertrag bis 2025 bekommen, die Ablöse bei unter fünf Millionen Euro liegen. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Diers Vertrag bei den Spurs läuft im kommenden Sommer aus. Unter Teammanager Ange Postecoglou ist der 49-malige Nationalspieler nicht mehr erste Wahl und kommt in dieser Saison lediglich auf vier Einsätze in allen Wettbewerben.

In München würde Dier den gerade in der Defensive dünn besetzten Kader verstärken. Tuchel stehen in Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt derzeit nur zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung, Min-Jae Kim nimmt mit der südkoreanischen Nationalmannschaft an der Asienmeisterschaft teil und könnte den Bayern im "schlimmsten" Fall bis Mitte Februar fehlen.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB