FC Bayern München, News und Gerüchte - "In den Gesprächen habe ich erklärt ...": FCB-Neuzugang Zaragoza gibt Einblicke in Verhandlungen

© getty

FC Bayern: Neuzugang Bryan Zaragoza gibt Einblicke in Verhandlungen

Bryan Zaragoza wollte offenbar nicht schon im Winter zum FC Bayern München wechseln. Kürzlich verkündeten die Münchner, dass der 22-jährige Spanier im kommenden Sommer für 13 Millionen Euro vom FC Granada kommen wird.

"In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erklärt, dass ich den Wechsel will, aber bis Saisonende in Granada bleiben möchte", sagte Zaragoza der Bild. "Denn das ist mein Herzensverein und dem möchte ich erst den Klassenerhalt sichern, bevor ich gehe." Die Bayern-Bosse hätten diese Entscheidung wohlwollend aufgenommen: "Sie sagten, dass ich ein sehr dankbarer Junge sei, das sehr gut fänden und mich bei meinem Vorhaben unterstützen würden."

Granada ist aktuell Vorletzter in der Primera Division, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte. Mit sechs Toren und zwei Assists in 18 Einsätzen ist Zaragoza bester Scorer von Granada. Der Linksaußen erlebte zuletzt einen rasanten Aufstieg: "Mit 22 Jahren ist es nicht einfach, alles zu verarbeiten, was ich im vergangenen Monat erleben durfte: erst in die Nationalmannschaft berufen zu werden und dann einen Vertrag bei einem der größten Klubs der Welt zu unterschreiben."

Auf seine Zeit in München bereitet sich Zaragoza schon vor: "Ich nehme seit zwei Wochen Deutsch-Unterricht. Drei Tage pro Woche kommt ein Privatlehrer zu mir nach Hause. Ich will nämlich mit einem sprachlichen Fundament nach München gehen, um bestmöglich auf die Aufgaben dort vorbereitet zu sein. Noch tue ich mich etwas schwer, aber das wird."