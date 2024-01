Konkurrenz für Harry Kane: Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart soll auf Kandidatenliste des FCB stehen

Guirassy wechselte, nachdem er in der vergangenen Saison bereits an den VfB ausgeliehen war, im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von 9 Millionen Euro fest von Stade Rennes nach Stuttgart. Einen Haken hatte der recht günstige Transfer jedoch für den VfB - Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel über angeblich 17,5 Millionen Euro für diesen Winter. Zahlreiche Klubs aus der Premier League, unter ihnen auch Manchester United, und der Serie A (AS Rom, AC Milan) sollen interessiert sein. Immerhin soll Guirassys Marktwert mittlerweile nach der starken Hinrunde rund 40 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) betragen.

Dass Guirassy aber in den kommenden Wochen mit seinem Heimatland Guinea beim Afrika-Cup spielen wird (13. Januar bis 11. Februar), könnte jedoch einige Interessenten abschrecken. Sollte Guirassy auch in der Rückrunde noch beim VfB Stuttgart spielen, könnte im Sommer dann der FC Bayern ins Spiel kommen, so die Informationen des Transferexperten Christian Falk. Guirassy sollte dann demnach für 20 Millionen Euro zu haben sein.