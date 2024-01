FC Bayern München hat bei Milan wohl wegen Fikayo Tomori angefragt - und ist abgeblitzt

Auf der Suche nach einem Verteidiger hat der FC Bayern München wohl bei Fikayo Tomori von der AC Milan angefragt, ist aber offenbar abgeblitzt.

Einem Bericht von Sky zufolge soll sich der deutsche Rekordmeister mit der Verpflichtung des 26-Jährigen befasst und beim Serie-A-Klub deswegen bereits angefragt haben. Die Mailänder seien jedoch nicht gewillt, den Innenverteidiger abzugeben, da aufgrund von Verletzungen bei den Rossoneri besonders in der Verteidigung Not herrscht.

Wagt der FC Bayern einen neuen Vorstoß?

Darüber hinaus sei Tomori selbst an einem Abgang nicht interessiert. Aufgeben will der FC Bayern laut Sky jedoch noch nicht, einen neuen Versuch der Münchner könne man nicht ausschließen. Tomori wäre bereits der zweite Abwehrspieler, um den sich die Bayern aktuell bemühen: Barcelonas Ronald Araújo gilt als Wunschtransfer von Trainer Thomas Tuchel, doch der Uruguayer, der langfristig in Barcelona gebunden ist, will ebenfalls nicht zum FCB wechseln.

Tomori bestreitet den Großteil seiner Spiele auf der Innenverteidiger-Position, kann jedoch bei Bedarf auch Rechtsverteidiger spielen und würde beim FC Bayern eine Lücke füllen. Der gebürtige Kanadier ist bereits seit 2021 im Trikot der Rossoneri aktiv und dort aktuell unangefochtener Stammspieler. Für England kam er in fünf Länderspielen zum Einsatz.