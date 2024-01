Trotz Rummenigge-Machtwort: Beim FC Bayern München findet offenbar ein Umdenken statt

© getty

Ramiro Blacut

1964 ablösefrei von Ferro Carril Oeste im Alter von 20 Jahren

Tatsächlich tätigte der FC Bayern seinen ersten Südamerika-Transfer bereits im Jahr 1964, zumindest so in etwa. Der Bolivianer Ramiro Blacut besuchte in seiner Heimat eine deutsche Schule. Nach einer Episode bei Ferro Carril Oeste in Argentinien übersiedelte er zum Studieren nach Deutschland. Bei einem Sprachkurs in Kochel am See überredeten ihn in München ansässige bolivianische Landsmänner zu einem Probetraining beim FC Bayern.

Tatsächlich bekam Blacut einen Vertrag, verletzte sich aber in der Vorbereitung auf die Saison 1964/65 am Kreuzband. Nach seiner Genesung fand der Rechtsaußen keinen Platz in der aufstrebenden Mannschaft um Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Ohne einen einzigen Pflichtspieleinsatz, dafür aber mit einem Universitätsabschluss kehrte Blacut 1967 in seine Heimat zurück. Nach seinem Karriereende als aktiver Spieler trainierte er zweimal die bolivianische Nationalmannschaft.