FC Bayern München, News und Gerüchte: "Clevere Klauseln!" Lob für Hasan Salihamidzic - Entscheidung bei Leroy Sané wohl erst nach der EM

FC Bayern München, News: Transferexperte lobt Hasan Salihamidzic

Transferexperte Fabrizio Romano hat einen der letzten Transfers des früheren FCB-Sportvorstands Hasan Salihamidzic in den höchsten Tönen gelobt. "Das sind echt clevere Klauseln für Bayern in Zirkzees Vertrag - gewollt und verhandelt von Ex-Direktor Hasan Salihamidzic, als er ihn 2022 nach Bologna verkaufte", lobte Romano Salihamidzic bei X nachträglich für den Verkauf des niederländischen Stürmers Joshua Zirkzee nach Italien.

Bayern erhielt für den 22-Jährigen, der in dieser Saison seinen Durchbruch in der Serie A feiert, 8,5 Millionen Euro Ablöse, sicherte sich aber eine Rückkaufklausel über 20 Millionen Euro. Diese Summe würden die Münchner auch bei einem Weiterverkauf Zirkzees an einen anderen Klub kassieren. Der FCB soll sich laut Romano eine 50-prozentige Beteiligung an einem Weiterverkauf gesichert haben; Zirkzees Ausstiegsklausel soll 40 Millionen Euro betragen.