FC Bayern München, News und Gerüchte: Christoph Freund optimistisch bei Vertragsgesprächen mit FCB-Star: "Habe ein gutes Gefühl, dass wir es bald verkünden können"

Thomas Tuchel erklärt, warum er beim 1:0-Sieg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln keine Auswechslungen vornahm. Zudem: Sportdirektor Christoph Freund gibt ein Update zu den Vertragsgesprächen News und Gerüchte zum FC Bayern München gibt es hier.

"Es wird immer so sein, dass wir Spieler draußen haben, die es verdienen zu spielen oder zu beginnen", sagte Tuchel. Dies sei bei einer Mannschaft wie Bayern München "normal".

Dabei hatte sich der Coach, der die Ansetzung am Freitagabend wegen der Länderspiele mit zahlreichen Bayern-Profis kritisiert hatte, fortlaufend mit einem möglichen Wechsel beschäftigt. Er habe die ganze Zeit überlegt, wie er Thomas Müller aufs Feld bringen könnte. "Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ich hatte keine zündende Idee", gab Tuchel zu. Nach dem Spiel entschuldigte er sich dafür: "Ich habe den Jungs gesagt: Normalerweise kommt das nicht vor. Sie sollen es mir nicht übelnehmen."

Trotz der Belastungen seiner Nationalspieler hat Trainer Thomas Tuchel beim 1:0-Sieg von Bayern München beim 1. FC Köln auf jegliche Auswechslungen verzichtet - als erster Coach der Bundesliga-Saison. "Die Spielkontrolle war so hoch, der Spielstand so knapp", sagte Tuchel: "Ich wollte die Dominanz nicht unterbrechen, den Rhythmus nicht unterbrechen."

© getty

FC Bayern München, News: Christoph Freund spricht über Vertragsgespräche

Sven Ulreich wird sehr wahrscheinlich beim FC Bayern München verlängern. Im Rahmen des Bundesliga-Spiels beim 1. FC Köln bestätigte dies nun auch Christoph Freund. "Wir sind in guten Gesprächen, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es bald verkünden können", erklärte der Sportdirektor bei DAZN. Angepeilt werde eine endgültige Einigung noch vor Weihnachten.

Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass der Bayern-Torhüter kurz vor einer Verlängerung stehe. Bei Thomas Müller scheint sich ein solches Vorhaben allerdings schwieriger zu gestalten. "Thomas Müller ist eine Legende, er gehört zum FC Bayern", erklärte Freund zwar, aber: "Es muss allen Seiten passen. Thomas' Situation ist in dieser Saison eine andere." Doch diese nehme er gut an. Es gebe eine offene Kommunikation mit dem Bayern-Angreifer. Konkrete Gespräche werde es aber erst in den kommenden Wochen geben.