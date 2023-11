FC Bayern München, News und Gerüchte: Barcelonas Ronald Araújo angeblich Wunschkandidat von FCB-Trainer Thomas Tuchel

Thomas Tuchel interessiert sich angeblich für Abwehrspieler Ronald Araújo vom FC Barcelona. News und Gerüchte zum FC Bayern München gibt es hier.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Barcelonas Ronald Araújo ist Tuchels Wunschspieler Der FC Bayern München ist angeblich an einer Verpflichtung von Ronald Araújo vom FC Barcelona interessiert. Das berichtet das Portal 90min.de. Demnach ist der Abwehrspieler aus Uruguay der Wunschspieler von FCB-Coach Thomas Tuchel, um die Defensive noch einmal zu verstärken. Als großes Plus sehe Tuchel die Variabilität Araújos, der sowohl in der Innenverteidigung als auch hinten rechts in der Kette spielen kann. Bereits am kommenden Wochenende wolle Tuchel ein erstes Gespräch mit den Katalanen führen, um das grundsätzliche Bayern-Interesse dort zu hinterlegen. Araújo steht bei den Katalanen, die eigentlich fest mit dem 24-Jährigen planen, noch bis 2026 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied aus Barcelona wäre deshalb kein billiges Unterfangen. Der Marktwert Araújos wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt.

© getty FC Bayern München, News: Malik Tillman lässt seine Zukunft offen Der vom FC Bayern München an die PSV Eindhoven ausgeliehene Malik Tillman hat seine sportliche Zukunft offen gelassen. "Ich weiß nicht, wie es nach dieser Saison weitergeht", gestand er Voetbal International. Die Niederländer haben Tillman bis zum Saisonende ausgeliehen und besitzen dann eine Kaufoption in Höhe von rund 14 Millionen Euro. "Wenn PSV die Kaufoption zieht, glaube ich nicht, dass ich viel dazu zu sagen habe", meinte Tillman. Ein Verbleib in Eindhoven wäre aus seiner Sicht aber nicht das Schlechteste. "Dann würde ich auf einem hohen Niveau spielen. Ich möchte mich verbessern und einen Schritt nach vorne machen", sagte er. Tillman ist in der laufenden Saison gut für die PSV unterwegs: Er machte für die Werkself in acht Liga-Spielen fünf Tore und gab noch eine Vorlage.

© getty FC Bayern München, News: Thomas Tuchel lobt Leon Goretzka Trainer Thomas Tuchel vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Leon Goretzka für dessen zuletzt starke Leistungen gelobt. "Wir sind sehr zufrieden", sagte der 50-Jährige am Donnerstag, nachdem er Goretzka im Sommer noch kritisiert hatte, und ergänzte: "Er hat das angenommen und sich durchgebissen." Im Trainingslager am Tegernsee hatte Tuchel im Juli betont, der Mittelfeldspieler habe noch "viel Luft nach oben" und in diesem Zusammenhang auch eine mögliche Trennung nicht ausgeschlossen. Dennoch habe sich Goretzka "nie hängen lassen" und immer "in den Dienst der Mannschaft gestellt", lobte Tuchel nun. Goretzka selbst blickt gelassen auf die Diskussionen zurück. "Der Trainer hat das gute Recht, Lob und Kritik zu äußern", sagte der 28-Jährige der Münchner Abendzeitung: "Ich habe und hatte damit kein Problem und frühzeitig gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohlfühle und meinen Beitrag leisten möchte, dass wir erfolgreich spielen und Titel gewinnen."

© getty FC Bayern München, News: "Karriereende im Ruhrpott" für Leon Goretzka möglich Leon Goretzka hat schon einmal weit in seiner Karriere vorausgeblickt und seine Optionen für den Herbst seiner Laufbahn kommentiert. Angesprochen auf die Frage der Abendzeitung, ob er beim FC Bayern Schluss machen oder vorher noch einmal ins Ausland gehen wolle, antwortete er: "Beides ist denkbar, auch ein Karriereende im Ruhrpott." Gleichzeitig machte der 28-Jährige aber auch klar: "Für die Beantwortung der Frage ist es noch viel, viel zu früh." Goretzka schaffte seinen Durchbruch beim Ruhrpottverein VfL Bochum und wechselte dann zum FC Schalke 04. Von dort holte ihn der FC Bayern 2018 ablösefrei.

© getty FC Bayern München, News: Tuchel freut sich über Müllers Verlängerungswillen In dieser Woche hat Thomas Müller erklärt, dass er auch nach Ende seines Vertrags im Sommer weiterspielen will. Bayern-Trainer Thomas Tuchel reagierte nun darauf: "Natürlich wollen wir ihn im Team haben", sagte er und öffnete damit Müller die Tür für eine Verlängerung beim FC Bayern. "Er hat Bock zu trainieren, Bock zu spielen. Wieso sollte er nicht weiterspielen auf allerhöchstem Niveau?", fragte Tuchel. Müller ist bei ihm in dieser Saison allerdings meist Ersatzspieler: Nur 4 von 16 Partien stand der 34-Jährige in der Startformation.