Der FC Bayern München bekommt es am heutigen Abend in der Bundesliga mit dem 1. FC Köln zu tun. Die komplette Begegnung begleitet SPOX hier für Euch im Liveticker.

Abonniere SPOX auf WhatsApp!

1.FC Köln vs. FC Bayern München! So lautete die Auftaktpartie am 12. Spieltag der Bundesliga. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welches Team das Traditionsduell für sich entscheiden kann.

1. FC KÖLN - FC BAYERN MÜNCHEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München: 1. FC Köln vs. FCB heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Für den FC Bayern geht es heute darum die Tabellenspitze zu erobern, zwei Zähler liegen die Münchner aktuell hinter Ligaprimus Bayer Leverkusen. Mit nur sechs Zählern liegt der 1. FC Köln dagegen auf einem Abstiegsplatz. Die Abstiegszone könnten die Kölner heute jedoch mit einem Sieg gegen den FC Bayern verlassen.

vor Beginn Die Auftaktpartie des 12. Bundesligaspieltags beginnt um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München.