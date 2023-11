FC Bayern München, News und Gerüchte: Takehiro Tomiyasu wohl weiter auf dem Zettel - Manchester United eine Option für Thomas Müller?

Manchester United soll um Thomas Müller gebuhlt haben und könnte das erneut tun. Derweil gibt es neue Wasserstandsmeldungen zum Interesse an Takehiro Tomiyasu und João Palhinha. Die News zum FC Bayern heute.

Interessant wird Tomiyasu für den deutschen Rekordmeister vor allem aufgrund seiner Vielseitigkeit. So kann er sowohl beide Außenverteidiger-Positionen bekleiden als auch in der Innenverteidigung spielen.

Der FCB sei darüber in Kenntnis gesetzt, dass Tomiyasu im Winter nicht zum Verkauf stehe. Laut Plettenberg will Bayern den japanischen Nationalspieler weiter beobachten und sich möglicherweise im kommenden Sommer erneut um ihn bemühen.

Demnach würde Bayern Tomiyasu sehr gerne im Januar nach München holen. Allerdings sei Arsenal nicht bereit, den 25-jährigen Japaner ziehen zu lassen. Tomiyasus Vertrag in London läuft noch bis 2025.

Nachdem man schon im vergangenen Sommer wohl großes Interesse an Takehiro Tomiyasu zeigte, hat der FC Bayern München den Abwehrspieler des FC Arsenal offenbar weiterhin genau im Blick. Das berichtet Sky -Reporter Florian Plettenberg.

© getty

FC Bayern München, News: Manchester United eine Option für Thomas Müller?

Manchester United versuchte im Winter 2022/23 offenbar, Bayern Münchens Offensivspieler Thomas Müller nach England zu locken. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach soll United-Trainer Erik ten Hag stark daran interessiert gewesen sein, Müllers riesige Erfahrung ins Old Trafford zu holen. Müller habe zwar abgelehnt - doch möglicherweise hätte United mit einem neuerlichen Werben um den deutschen Nationalspieler mehr Erfolg.

Müllers Vertrag in München läuft im Sommer 2024 aus. Aufhören will der 34-Jährige dann sicher noch nicht, sondern noch mindestens ein Jahr weiterspielen. Laut Sport Bild soll es in den nächsten Wochen nun Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben.