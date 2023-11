FC Bayern München, News und Gerüchte: Raphaël Varane will Manchester United wohl erstmal nicht verlassen, Harry Kane gibt Liebeserklärung an den FCB ab

Abwehrkandidat Raphaël Varane strebt keinen Abgang von ManUnited an und Thomas Müller gehört für Olaf Thon nicht mehr in die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem: Harry Kane ist begeistert vom FCB. News und Gerüchte zum FC Bayern München gibt es hier.

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Raphaël Varane strebt keinen Transfer an

Innenverteidiger Raphaël Varane von Manchester United gilt seit einigen Tagen als Transferkandidat beim FC Bayern. Allerdings strebt der Franzose, der seinen Stammplatz verloren hat, laut eines Berichts von The Athletic aktuell keinen Transfer im Winter an. Dies könne sich aber ändern, sollte sich an Varanes sportlicher Situation nicht ändern.

Der viermalige Champions-League-Sieger und Weltmeister von 2018 ist bei United aktuell hinter dem wiedererstarkten Harry Maguire nur die zweite Wahl in der Innenverteidigung. Teammanager Erik ten Hag sagte dieser Tage über Spekulationen über ein Zerwürfnis mit Varane: "Ich habe keine Ahnung, worüber gesprochen wird. Das sind nur Gerüchte. Wir haben einen internen Wettbewerb. Wenn man zwischen zwei brillanten Spielern - Varane und Harry Maguire - entscheiden muss, muss am Ende eben auch eine Wahl getroffen werden."

Die Bayern suchen nach einer Verstärkung für die Abwehr, Varane soll laut Gerüchten 30 Millionen Euro Ablöse bei einem Transfer im Januar kosten.