FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV und Livestream?

Heute empfängt der FC Bayern München am vierten Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im Free-TV und Livestream übertragen wird.

Das inoffizielle Topspiel des vierten Spieltags der Bundesliga findet schon heute statt. Der FC Bayern München spielt in der heimischen Allianz Arena gegen den momentanen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Das Duell der beiden deutschen Spitzenteams stellt auch ein Aufeinandertreffen der Top-Trainer Thomas Tuchel und Xabi Alonso dar.

Der Saisonstart in München lief ziemlich gut. Auf eine herbe Niederlage im deutschen Supercup gegen RB Leipzig folgten drei Siege in der Bundesliga. Zwar spielte der FCB seine bisherigen Gegner nicht an die Wand, allerdings wird das den Verantwortlichen relativ egal sein, wenn die Ergebnisse so bleiben.

Bei Bayer Leverkusen stimmte bislang beides - sie spielen aktuell attraktiven Offensivfußball und fahren die passenden Ergebnisse ein. Das soll auch gegen den Rekordmeister so fortgeführt werden. Victor Boniface, Florian Wirtz und Co. sollen heute für mächtig Wirbel sorgen und die Münchner Hintermannschaft vor einige Aufgaben stellen.

Im deutschen Fußball ist auch sonst einiges los. Nach einer Negativ-Serie, mit dem Debakel gegen Japan als Höhepunkt, stellte der DFB seinen Cheftrainer Hansi Flick frei. Etliche Nachfolger wurden bereits gehandelt - einer der Namen: Louis van Gaal.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV?

Die heutige Partie wird leider nicht im Free-TV ausgestrahlt. Und auch kein Pay-TV-Sender konnte sich die Übertragungsrechte sichern.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. Bayer Leverkusen heute live im Livestream?

Die Begegnung zwischen Bayern und Bayer wird heute live auf DAZN übertragen. Für den Streaming-Anbieter wird ein Abonnement benötigt. Der Anpfiff wird um 20.30 Uhr erfolgen.

FC Bayern München: FCB vs. Bayer Leverkusen - die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 4. Spieltag

Bundesliga, 4. Spieltag Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Bundesliga, 4. Spieltag: Die Tabelle